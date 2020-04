Emergenza Coronavirus. Campania, De Luca annuncia: "Piano per lo screening di massa"

La Campania è al lavoro per ripartire il prima possibile dopo lo stop delle attività a causa dell'emergenza Coronavirus e per questo il presidente Vincenzo De Luca ha annunciato nella giornata di oggi un piano regionale per lo screening di massa in Campania. “Questo piano di monitoraggio, prevenzione e cura relativo al Covid-19 deve svilupparsi in modo parallelo con il piano di rilancio delle attività economiche e sociali. - spiega De Luca in una diretta su Facebook – La Fase 2 non dovrà mai perdere di vista il controllo sanitario e la sicurezza delle nostre famiglie”.