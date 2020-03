Emergenza Coronavirus. Campania, De Luca: "Fermare il flusso di cittadini di ritorno al sud"

vedi letture

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha pubblicato un messaggio sui propri canali social dove annuncia di aver avuto un colloquio col Premier Conte: "Ho avuto questa mattina un colloquio con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al quale ho sollecitato l'adozione di misure drastiche per bloccare il prevedibile flusso di cittadini di ritorno al Sud e in Campania per la chiusura di attività produttive. Il Presidente Conte ha rassicurato: il Governo sta affrontando questa problematica per le decisioni di merito".