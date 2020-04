Emergenza Coronavirus, Cardinal Bertone: "Mancanza dello sport è una grande carestia"

vedi letture

Il Cardinale Tarcisio Bertone, intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport si è soffermato sullo stop dello sport in questo momento di difficoltà: "E' un dolore che stringe il cuore non poter vedere l’uomo e la donna che si esprimono attraverso le discipline sportive, utili per dare sfogo alla propria energia e realizzare le proprie potenzialità. In questi giorni vedo in tv i ricordi delle vecchie partite negli ottimi racconti di Buffa sui grandi campioni. Lo sport è una componente non marginale ma importante per la vita di un uomo e nel libro ho avuto modo di raccontare come tanti campioni siano riusciti ad arrivare all’apice grazie anche alla loro fede, che è anche capacità di spirito di abnegazione e predisposizione al sacrificio. La mancanza dello sport è una grande carestia. Però quando ce ne riapproprieremo dovremo essere bravi a farlo senza il delirio e senso di onnipotenza a cui ci eravamo abituati con certi eccessi fuori misura. Anche il business dovrà essere marginalizzato a favore della valorialità dello sport che forgia le persone e le personalità, favorendo il gioco di squadra nel suo significato più pieno. Che mondo ci dobbiamo aspettare una volta battuto il virus? Credo che impareremo molto anche se ci sono ancora persone che non capiscono che devono stare in casa. Per fortuna si tratta di una minoranza. Credo che ci saranno frutti buoni perché l’umanità cammina verso il meglio e non verso il peggio".