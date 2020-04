Emergenza Coronavirus. Carnasciali: "Il calcio non riparta per forza. Prima la salute"

vedi letture

L'ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali, ha detto la sua sulla possibile ripresa del campionato. Queste le sue parole a FirenzeViola.it: "Hanno chiuso tutto il Paese, le aziende sono ferme, io stesso che ne ho una per conto mio è un mese che non lavoro. Perché il calcio non può stare fermo? Le decisioni che sono state prese sono arrivate dagli esperti e se non reputano possibile in un futuro prossimo giocare a calcio non mi sembra giusto farlo. Si guarda troppo ai propri interessi... C'è chi non vuole retrocedere e non vuole ricominciare, chi vuole vincere il campionato e vuole tornare in campo. Si deve pensare alla salute e basta. Le aziende hanno un protocollo da seguire, bene che sia così anche per il calcio. Se ci saranno le condizioni giuste sono contento che il calcio riparta, ma non deve farlo per forza".