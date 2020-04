Emergenza Coronavirus, Cassani (ct ciclismo): "Speriamo di ricominciare ad agosto"

"Sto passando la quarantena come tutti, in casa. E' importante ripartire, soprattutto per i giovani che hanno bisogno della strada. Siamo in contatto con la Federazione per capire come ripartire. Per i pro abbiamo la data del 29 agosto, in cui comincia il Tour. Il Giro sarà ad ottobre, la Vuelta subito dopo. La speranza è cominciare le gare ad agosto". Così Davide Cassani, ct dell'Italia di ciclismo, a Sky Sport: "Il Giro a ottobre? Di solito il meteo ultimamente ci aveva regalato un mese mite, in questo 2020 non avevamo alternativa. Ci vuole fortuna, ricordiamo che nelle ultime edizioni del Giro hanno annullato delle tappe per maltempo ed era maggio. Servirà una buona dose di fortuna e a quel punto si potranno disputare tutte le tappone di montagna".