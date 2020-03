Emergenza Coronavirus. Castellacci: "Serie A il 3 maggio? Ho qualche dubbio"

Intervistato da RaiNews24, l'ex medico della Nazionale italiana di calcio Enrico Castellacci si è detto scettico sulla possibilità che il campionato di Serie A possa effettivamente ripartire il 3 maggio come ipotizzato inizialmente: "Se guardiamo alla Cina, che ha affrontato l'emergenza e interrotto il campionato molto prima di noi, ha programmato il ritorno in campo proprio il 3 maggio - ha spiegato -, la stessa data in cui si programma di riprendere noi. Questo mi pone dei dubbi che quella data possa essere preservata, anche se me lo auguro di cuore".

Sulla questione allenamenti, Castellacci ha invece spiegato: "Gli allenamenti delle squadre di Serie A dovrebbero iniziare in una data uniforme. Non è giusto che le squadre che oggi sono in quarantena siano penalizzate. La data del 4 aprile è auspicabile, anche se io ho delle perplessità in questo senso".