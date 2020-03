Emergenza Coronavirus, Chiellini e Sara Gama in coro: "Medici, facciamo il tifo per voi"

Messaggio dei capitani delle nazionali Chiellini e Sara Gama

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Facciamo il tifo per voi, a nome degli Azzurri e delle Azzurre un ringraziamento speciale ai dottori, agli infermieri ed a tutto il personale ospedaliero. Un abbraccio grande e grazie per tutto quello che state facendo". Con il messaggio dei capitani delle nazionali di calcio, Giorgio Chiellini e Sara Gama, si conclude la campagna di comunicazione #leregoledelgioco, promossa dalla Figc che attraverso gli Azzurri e le Azzurre vuole contribuire a sensibilizzare i cittadini sulle norme da seguire per contenere la diffusione del coronavirus. Ciascun protagonista della campagna ha realizzato una storia e un breve video invitando il pubblico a condividere il messaggio e ad interagire con l'hashtag ufficiale della campagna. I contenuti pubblicati sui profili social delle due nazionali hanno ottenuto circa 4milioni e 500mila impression con oltre 220mila interazioni. "La campagna ha riscosso un grande successo - dice il presidente della Figc Gabriele Gravina - soprattutto per l'adesione da parte delle Azzurre e degli Azzurri che hanno dimostrato disponibilità e grande senso di responsabilità. L'impegno della Figc non si ferma qui: nei prossimi giorni lanceremo altre iniziative a sostegno di tutti coloro che stanno fronteggiando l'emergenza in prima linea". (ANSA).