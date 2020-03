Emergenza Coronavirus. Chimenti: "Spero che la Ryder Cup di golf si giochi regolarmente"

"Spero che le Olimpiadi si svolgano regolarmente, così come mi auguro non ci siano cambiamenti per quel che riguarda l'edizione della Ryder Cup americana del 2020 e quella di Roma del 2022". Queste le dichiarazioni di Franco Chimenti, vicepresidente vicario del Coni e numero 1 della Federgolf. "Per quel che riguarda i Giochi di Tokyo - ha aggiunto Chimenti - spetta al Cio prendere tutte le decisioni del caso. Le mie perplessità, anche da ex professore ordinario di Chimica Farmaceutica ed ex preside della facoltà di Farmacia a 'La Sapienza', riguardano l'evoluzione di questo virus, che nessuno adesso può prevedere in quanto tempo potrà essere sconfitto".