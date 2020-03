Emergenza Coronavirus, chiude la Sicilia. Firmato nella notte il decreto

Nella notte il ministro De Micheli ha firmato il decreto tramite il quale "chiude" la Sicilia. I trasporti merci sono garantiti, come spiega LA7, così come due voli tra Catania e Palermo su Roma per garantire la continuità territoriale per quei viaggi improrogabili. Chi prova a mettersi in viaggio verso la Sicilia verrà fermato ai traghetti a Villa San Giovanni, Messina.