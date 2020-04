Emergenza Coronavirus, chiunque entri in contatto con Trump sarà sottoposto a test

Tutti coloro che si trovino in “stretta prossimità” con Donald Trump o il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, saranno sottoposti, a partire da venerdì, al test per il contagio da Coronavirus. Lo comunica la Casa Bianca: il test sarà quello, rapido (15 minuti per il risultato) a cui è sottoposto lo stesso Trump negli ultimi giorni. Il presidente USA è già risultato negativo in due occasioni: non per necessità, ma per le pressioni della stampa, ha spiegato sempre la Casa Bianca.