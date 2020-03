Emergenza Coronavirus. Ciclismo, Astana e Lotto-Soudal riducono gli stipendi

L'Astana (Kazakistan) e la Lotto-Soudal (Belgio)sono le prime due squadre ciclistiche ad aver deciso per un taglio degli stipendi di atleti e personale a causa dello stop dovuto all'emergenza Coronavirus. La squadra kazaka ha tagliato del 30% lo stipendio di tutto il personale, dirigenti compresi, per tre mesi spiegando di essere pronta a prolungare questo periodo se l'emergenza dovesse continuare. Più drastica invece la decisione del team belga che ha deciso, di comune accordo coi tesserati, di sospendere lo stipendio di tutti e ricorrere ai fondi di disoccupazione previsti dallo Stato. In questo modo la Lotto spera di poter evitare i licenziamenti e permetterà che i soldi – che arrivano proprio dalla sponsorizzazione del gioco del lotto – possano essere utilizzati per fronteggiare l'emergenza.