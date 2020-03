Emergenza Coronavirus. Ciclismo, Bardet: "Situazione catastrofica. Così dura parlare di sport"

vedi letture

Romain Bardet, ciclista e capitano dell’Ag2r La Mondiale, ha parlato a L’Equipe della situazione legata all’emergenza Coronavirus nel mondo, come riportato da cyclingpro.net: “Mi sembra egoista preoccuparmi solo dell’aspetto sportivo, cerco di vedere le cose come un cittadino del mondo. La situazione è così catastrofica, ho un po’ di problemi nel considerare le cose soltanto come uno sportivo. Ho perso un po’ il filo della mia stagione, soprattutto perché non abbiamo una data di ripresa. Tutti abbiamo considerazioni che vanno oltre gli aspetti sportivi. È quasi un sollievo il rinvio dei Giochi Olimpici. Persino esperti, scienziati e virologi hanno difficoltà a comprendere la pandemia e come andrà a finire. Era un’illusione credere che tra meno di sei mesi si sarebbero potuti accogliere atleti da tutto il mondo con buone condizioni di sicurezza in modo da poter celebrare lo sport”.