Emergenza Coronavirus. Ciclismo, calendario troppo intenso: nasce il Gran Trittico Lombardo

L'emergenza Coronavirus ha costretto il mondo del ciclismo a rivoluzionare il proprio calendario a livello globale togliendo spazio a tantissime corse nazionali con le varie federazioni che ora si trovano a trovare una soluzione sfruttando i pochi slot disponibili in un calendario UCI che prevede già molte sovrapposizione. È il caso in Italia di tre gare storiche come Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi che compongono il cosiddetto Trittico Lombardo. Gli organizzatori per evitare che in questa stagione saltassero tutte e tre le corse hanno così deciso di fondersi e creare la Gran Trittico Lombardo che potrebbe svolgersi o il 18 agosto il 22 settembre. Lo riporta Legaciclismoprof.org spiegando che ancora il percorso non è stato deciso, ma con tutta probabilità verranno toccate le città simbolo delle tre corse: Varese e Saronno (Tre Valli Varesine), Legnano (Coppa Bernocchi) e Lissone (Coppa Agostoni).