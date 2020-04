Emergenza Coronavirus. Ciclismo, Domoulin: "Il ritorno alle gare sempre più lontano"

Il ciclista Tom Domoulin ha parlato ai microfoni di Cyclingnews del momento personale e del suo sport in attesa di capire se in estate si potrà tornare a pedalare o meno: “Sono di nuovo in forma, ma è frustrante dover restare fermi e non vedo l'ora che arrivi il momento di mettere il numero sulla maglia e tornare a pedalare in una gara. Tuttavia quel momento sembra allontanarsi ogni giorno di più. - continua l'olandese – Nessuno è sicuro di quale sarà l'evoluzione del virus da qui all'estate. E capisco gli organizzatori del Tour che stanno tenendo la porta socchiusa. Io comunque continuerò ad allenarmi per arrivare in forma alla ripresa”.