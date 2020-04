Emergenza Coronavirus. Ciclismo, Froome dopo le decisioni dell'UCI: "Luce in fondo al tunnel"

Dopo l'annuncio dell'UCI della nuova data di partenza del Tour De France il campione inglese Chris Froome ha esultato sul proprio profilo Twitter: “Ecco le buone notizie che tutti aspettavamo, si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. . Ha scritto Froome – Sperando che tutto vada bene”.

The news many of us have been waiting for. Some light at the end of the tunnel.@LeTour expected to start on the 29th of August - assuming all goes well ?￰゚マᄏ https://t.co/ny4lMAnlcW

— Chris Froome (@chrisfroome) April 15, 2020