Emergenza Coronavirus. Ciclismo, Kwiatkowski: "I miei appartamenti a disposizione dei sanitari"

Il ciclista polacco Michal Kwiatkowski ha voluto essere vicino agli operatori sanitari polacchi che stanno combattendo contro il Coronavirus in prima linea e per questo ha messo a disposizione i propri appartamenti al centro di Torun, città polacca della Pomerania. Lo ha comunicato l'ex campione del Mondo su strada sui propri canali social: “Amo questa città e voglio fare qualcosa per aiutare. Ho alcuni appartamenti in centro e la mia porta è aperta per i sanitari che hanno paura di tornare nelle proprie case perché temono di poter contagiare i propri cari o per quei medici e infermieri che vivono in altre città e sono stati trasferiti qui per via dell'emergenza. - spiega il polacco - Stiamo attualmente facendo gli ultimi acquisti dell’ultima ora per fare in modo che questi appartamenti siano pronti per l’inizio della settimana prossima”.