Emergenza Coronavirus. Ciclismo, l'UCI: "Tour a settembre. Giro e Vuelta dopo i Mondiali"

L'UCI (Unione Ciclistica Internazionale) ha comunicato il nuovo calendario, seppur non ancora completo, nella giornata di oggi. Il massimo organismo delle due ruote ha innanzitutto prolungato fino all'1 agosto lo stop di tutti gli eventi da esso organizzati e poi confermato che il Tour de France si correrà dal 29 agosto a 20 settembre con i Mondiali di Aigle-Martigny in Svizzera che resteranno nelle date previste ovvero dal 20 al 27 settembre senza che cambi il programma. Il Giro d'Italia e la Vuelta España si correranno dopo i Mondiali, mentre i campionati nazionali si correranno nel fine settimana del 22-23 agosto.

Ancora da trovare una collocazione nel calendario per le classiche (Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia) che si svolgeranno comunque in questa stagione sportiva. Per gli altri eventi del calendario internazionale e in particolare per l'UCI WorldTour si deciderà invece più avanti.

