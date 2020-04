Emergenza Coronavirus. Ciclismo, Van Avermaet: “Pronti a ridurci l'ingaggio"

vedi letture

Lo stop alle corse ciclistiche dovuto all'emergenza Coronavirus potrebbe portare la CCC di Dariusz Milek a fare un passo indietro e abbandonare il mondo delle due ruote per salvaguardare la sua azienda (che produce calzature). Per questo uno dei corridori più famosi della squadra, il belga Greg van Avermaet, ai microfoni di Sporza ha annunciato che lui e i suoi compagni sono pronti a ridursi lo stipendio: “Se sei sponsorizzato da un supermercato potresti non avere problemi in questo periodo. Ma sponsor come i nostri, CCC e Giant, sono totalmente abbandonati al loro destino in questo momento. - riporta Oasport.it - Noi dobbiamo fare di tutto per supportarli e, dunque, siccome non stiamo lavorando, io e i miei compagni siamo disposti a tagliarci lo stipendio“.