Emergenza Coronavirus. Ciro Ferrara e l'asta benefica: "In campo per Napoli. Grande risposta"

vedi letture

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, ha organizzato un'asta benefica con le maglie del passato dei giocatori azzurri, per un totale di ventisette divise. Al Corriere dello Sport il diretto interessato ha commentato: "L'idea è nata dal desiderio io, di Fabio e Paolo Cannavaro di fare qualcosa per la città di Napoli. La cifra che raccoglieremo sarà destinata ad associazioni della nostra città. Quando ho telefonato per avere le divise c'è stata da parte di tutti una disponibilità incredibile. Fino a venerdì ci sarà tempo per le offerte. La maglia che ebbi da Maradona in Italia-Argentina del 1990 è già a 16.000 euro. Il nostro cesto è semplice e piccolo ma lo abbiamo fatto con molta gioia".