Emergenza Coronavirus. Comitato Olimpico: "Giochi al 2021 daranno impulso a economia Giappone"

John Coates, capo della commissione per Tokyo 2020 del Comitato Olimpico Internazionale, ha parlato in video conferenza delle conseguenze riguardanti lo spostamento dei Giochi: “L’aver spostato i Giochi al 2021 potrebbe essere un’opportunità per stimolare l’economia del Giappone, se come sembra dovesse esserci una crisi. Può significare una rinascita dell’industria del turismo, dare nuove opportunità a alberghi, operatori e compagnie aeree. E quindi creare posti di lavoro. Ovviamente ci saranno degli impatti negativi, le parti in causa dovranno capire cosa si potrà rivedere dal punto di vista economico, dovremo puntare su cosa dobbiamo avere e non su cosa ci piacerebbe avere. Credo che riusciremo con successo a tagliare i costi”.