Emergenza Coronavirus. Comitato olimpico russo: "Niente panico in caso di rinvio di Tokyo 2020"

Il Comitato olimpico russo (ROC) ha invitato la comunità sportiva a non cedere al "panico" di fronte alla minaccia di un rinvio dei Giochi olimpici di Tokyo in programma questa estate, a causa della pandemia di coronavirus. "Il panico e' la cosa peggiore che possa accadere nella situazione attuale" si legge in un documento, nel quale si invitano "i rappresentanti della comunità sportiva a mantenere la calma, ad agire in modo metodico e costruttivo in preparazione dei Giochi di Tokyo e fare ogni sforzo per raggiungere un'intesa". "Riteniamo inaccettabile qualsiasi tentativo di esercitare pressioni sugli organizzatori dei Giochi e costringerli a prendere decisioni affrettate", continua il comunicato. Le autorità sportive russe ritengono che tutti i paesi dovrebbero "dare il loro pieno sostegno" al Giappone.