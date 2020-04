Emergenza Coronavirus. Comunicato della F1: "Nuovo calendario, via il 3 luglio in Austria"

Il CEO della Formula 1, Chase Carey, ha rilasciato un comunicato sulla stagione 2020. "Stiamo valutando di iniziare a correre in Europa tra luglio, agosto e l'inizio di settembre. La prima gara è per il 3-5 luglio in Austria. Poi andremmo in Eurasia, Asia e nelle Americhe, finendo la stagione nel Golfo a dicembre con Bahrain prima e Abi Dhabi dopo. Sarebbero tra i 15 e i 18 GP. Ci aspettiamo le prime gare senza tifosi ma speriamo che possano esserci procedendo col calendario. La salute di tutti è prioritaria ma siamo fiduciosi di poter rispettare ogni procedura. Vogliamo tornare tutti alla normalità ma crediamo debba essere fatto tutto in sicurezza".