Emergenza Coronavirus, con la positività di Carlo scatta l'allarme per la regina Elisabetta

Sintomi lievi per il Principe Carlo d'Inghilterra che però fanno scattare l'allarme nei confronti della regina Elisabetta II che ora è a Windsor col marito. Il 12 marzo aveva avuto un incontro con il figlio, che però secondo i medici potrebbe non essere stato già infetto. Tutti gli impegni reali sono stati annullati visto che si teme per la salute della regina ormai prossima ai 94 anni ma anche per il marito Filippo che di anni ne ha già 98. A riportarlo è Il Corriere della Sera.