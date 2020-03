Emergenza Coronavirus, Confesercenti: "Perdita quantificabile in circa 18 miliardi di euro"

vedi letture

Con una nota, Confesercenti ha parlato dell'emergenza coronavirus: "Le imprese italiane sono ormai senza liquidità: il lockdown disposto per contenere i contagi ha portato ad una caduta insostenibile dei ricavi, con una perdita quantificabile in circa 18 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi a carico delle imprese del commercio, del turismo e della ristorazione per arginare questo shock e' necessario agire sulla leva del credito, ma i meccanismi di agevolazione ai prestiti messi in campo dal Cura Italia non stanno funzionando".