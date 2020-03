Emergenza Coronavirus. Conor McGregor dona un milione di euro all'Irlanda

Conor McGregor, il campione irlandese di arti marziali miste (MMA) scende in campo contro il coronavirus. In una conversazione con il ministro dell'economia Paschal Donohoe, The Notorious ha dichiarato "di aver acquistato materiale utile agli operatori sanitari dell'ospedale della contea di Leinster (la più colpita in Irlanda, ndr) per un milione di euro".