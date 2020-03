Emergenza Coronavirus, Conte: "No previsioni per Pasqua, ma speriamo meno di un mese"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai microfoni del TG5 ha spiegato quali sono le sue previsioni per la situazione Coronavirus. “Sulla Pasqua non fatemi fare previsioni. Non risolveremo la situazione nei prossimi giorni ma confidiamo anche di non far passare un mese”