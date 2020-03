Emergenza Coronavirus, CR7: "Restiamo tutti a casa, aiutiamo chi salva vite"

Messaggio del campione Juve: "Siamo grati per ciò che conta"

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - "In questo momento difficile per tutto il mondo, siamo grati per le cose che contano: la nostra salute, la nostra famiglia, i nostri cari - ha scritto il portoghese - rimanete a casa e aiutiamo tutti gli operatori sanitari là a fuori a combattere per salvare vite". Cristiano Ronaldo è apparso nuovamente sui social, inviando un messaggio Instagram ai tutti i suoi followers (209 milioni) dalla sua casa di Madeira con una foto sul suo divano di casa insieme ai suoi tre figli più piccoli: (ANSA).