Emergenza Coronavirus, crescono nuovamente i morti a New York: +778 in 24h

Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha rivelato che sono 778 i decessi nell'area durante questa giornata. Ieri erano stati 671.

We lost 778 New Yorkers yesterday to this vicious virus.

We mourn each of them.

Remember: Our actions determine our destiny.

We flattened the curve and we must keep it up.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 14, 2020