Emergenza Coronavirus. Crisanti: "Il via libera a tutti coinciderebbe con ripresa epidemia"

Il direttore del laboratorio di virologia e microbiologia dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, ha parlato a Adnkronos Salute. "Dal 4 maggio in poi pronostico che ripartiranno alcune attività, ma con attenzione. Perché il via libera a tutti indistintamente coinciderebbe con una ripresa dell'epidemia. Prima di ripartire occorrerà fare uno sforzo per capire quanti sono i casi veri, non quelli diagnosticati".