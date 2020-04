Emergenza Coronavirus. Crolla il mercato dell'auto: in Italia è a -85,4%

Il mercato dell'automobile, sottolinea il Centro Studi Promotor, è in crollo verticale. In Italia il risultato peggiore in assoluto: -85,4%, riporta Rai News. Male anche in Francia e Spagna, dove il calo è stato del 72,2% e del 69,3%. Pesante, ma più contenuto, l'impatto sulla Germania (-37,7%) e sul Regno Unito (-44,4%).