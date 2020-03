Emergenza Coronavirus. Da Brighton e Bournemouth mille biglietti al personale medico

Per le partite del campionato inglese, quando riprenderà

(ANSA) - LONDRA, 25 MAR - Brighton e Bournemouth sono i primi club di Premier League ad aver regalato al personale medico, in prima linea nella lotta al coronavirus, mille biglietti per le prossime gare di campionato. La Premier League resterà ferma almeno fino al prossimo 30 aprile, ma nel corso dell'ultima riunione tra le società del massimo campionato inglese si è deciso di portare a termine la stagione, se necessario giocando fino a luglio. Pur non essendo ancora stata stabilita una data certa per la ripresa del campionato, Brighton e Bournemouth hanno voluto donare a medici, infermieri e operatori para-sanitari un certo quantitativo di biglietti come gesto di gratitudine. (ANSA).