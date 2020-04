Emergenza Coronavirus. Da Djokovic importante donazione all'ASST di Bergamo Ovest

Nel corso della puntata di Porta a Porta di ieri sera il direttore dell'ASST di Bergamo Ovest Peter Assembergs ha rivelato che anche il tennista Novak Djokovic ha voluto aiutare la popolazione lombarda con una donazione molto importante, pur senza rivelare la cifra. "Ci sono arrivate donazioni importanti anche dall’estero e a me questo ha colpito. Mi è rimasta impressa quella di Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, che ha già fatto delle grandi donazioni per la Serbia (1 milione di euro NdR), ma ha voluto pensare anche a noi dopo aver letto le notizie che arrivavano dalla Lombardia e dalla provincia di Bergamo. - ha spiegato Assembergs - Per me questo è un grande uomo, spero un domani di poterlo abbracciare“.