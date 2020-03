Emergenza Coronavirus, da domani scuole, bar e ristoranti chiusi anche in Olanda

L’emergenza Coronavirus si espande anche negli altri Paesi d'Europa. Da domani, infatti, anche in Olanda saranno chiuse le scuole così come bar, ristoranti e club sportivi. Come sottolineano i media locali, un provvedimento del genere non veniva preso da ben 47 anni. Domani dovrebbe arrivare un discorso alla Nazione da parte del premier Mark Rutte.