Emergenza Coronavirus. Da Londra a Madrid, cresce il timore. In Svezia è tutto aperto

L’emergenza Coronavirus, a questo punto, viene valutata come tale in quasi tutti i paesi d’Europa. Dopo l’iniziale sottovalutazione, scrive la Repubblica, anche l’Inghilterra si sta attrezzando dopo che uno dei manager della Nhs, la salute pubblica britannica, ha parlato di “tsunami di malati in arrivo, il 50% di medici e infermieri è malato”. Per questo Boris Johnson ha imposto lo ‘state a casa’ e dato il via alla costruzione di nuovi ospedali per la gestione: in arrivo 4mila nuovi posti letto a Londra e 20mila nuovi respiratori grazie alle aziende Dyson e Tesla. A oggi in Inghilterra i morti sono circa 460 su 11mila casi.

La situazione più drammatica, insieme all’Italia, è quella della Spagna: ieri si sono registrati numeri record, con circsa 10mila nuovi casi che portano il totale a oltre 56mila. Nelle scorse 24 ore, inoltre, sono morte 4.089 persone. Gli ospedali, soprattutto quelli di Madrid, sono al collasso e le immagini dei pazienti sistemati in terra nei corridoi hanno fatto il giro del web. Una speranza? L’incremento medio del contagio nell’ultima settimana è stato del 20% contro il 40% delle scorse. In Francia i contagi ufficiali sono 30mila, ma i medici di base avrebbero trovato addirittura altri 40mila casi. In Alsazia, intanto, è stato creato un treno-ospedale.

La Germania continua a veder crescere i casi, ieri 43.646 con un aumento di oltre 6.000 in 24 ore. E i morti sono arrivati a 239 e il ministro della Salute Jens Spahn avverte: “Siamo davanti alla quiete prima della tempesta”.

Curioso e per certi versi incomprensibile il caso Svezia, dove è praticamente tutto aperto e tutto a regime: chiuse le università ma aperte le scuole, così come bar, ristoranti, discoteche, uffici e metropolitana che viaggia ai consueti ritmi: il governo, che in generale punta sul buon senso dei cittadini, ha solo raccomandato lo smart working. I contagiati oggi sono 2.840, i morti 71.