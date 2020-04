Emergenza Coronavirus, da oggi è attivo il numero verde per l'aiuto psicologico

vedi letture

Un numero verde da chiamare per un supporto psicologico. Come annunciato nelle scorse ore dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile il tutto sarà attivo da oggi. Il numero 800.833.833, ha il sostegno tecnologico offerto gratuitamente da Tim. Il numero sarà raggiungibile anche dall’estero al 02.20228733 e saranno previste modalità di accesso anche per i non udenti. "È una risposta strutturata ed importante messa in atto accanto a tutti gli sforzi della sanità italiana per fronteggiare al meglio la sfida del Coronavirus - afferma il ministro della Salute Roberto Speranza -. In questo momento è fondamentale essere vicini alle persone che hanno bisogno di un sostegno emotivo, dare ascolto alle loro fragilità, affrontare insieme le paure".