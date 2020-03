Emergenza Coronavirus: da oggi sarà possibile monitorare spostamenti grazie ai droni

Da oggi sarà possibile monitorare gli spostamenti dei cittadini anche mediante droni. Il via libera arriva con un comunicato dell’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, che con una delibera ha autorizzato il monitoraggio degli spostamenti tramite “sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg, nella disponibilità dei Comandi di Polizia locale ed impiegati per le attività di monitoraggio”. Si tratta di una deroga alle normative ordinarie in materia.