Emergenza Coronavirus. Da Taiwan 6,9 milioni di mascherine. Uno è per l'Italia

Taiwan si mobilita per far arrivare il proprio contributo solidale all'Unione europea: nelle ultime ore è stata completata una donazione di 6,9 milioni di mascherine, strumento fondamentale per far fronte ai contagi da Coronavirus. Di queste un milione saranno distribuite a Italia e Spagna, si legge in una nota della Commissione europea.