Emergenza Coronavirus, dagli USA: "In Ohio almeno 100 mila casi"

In Ohio ci sarebbero circa 100 mila casi stimati di Coronavirus. A confermarlo è stato il direttore del dipartimento della sanità dell'Ohio, Amy Acton, in una conferenza stampa con il governatore Mike DeWine. "Almeno l'1% della popolazione sta portando il virus in Ohio oggi. Siamo 11,7 milioni di persone, quindi la matematica dice 100 mila. Questo per dare il senso di come il virus si muove velocemente. Il nostro ritardo nei test ha ritardato la conoscenza di come si trasmette. Ci stiamo svegliando in una nuova realtà, in una situazione di crisi e non ci sono così tanti ventilatori. Questa sarà una cosa che questa generazione ricorderà".