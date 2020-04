Emergenza Coronavirus. Dal Sei Nazioni al volontariato, Mbanda: "Così aiuto la mia Parma"

Il rugbista italiano Maxime Mbanda ha parlato alla CNN della situazione in Italia e del suo modo di aiutare la popolazione: “Stavamo preparando il Sei Nazioni. Poi sono tornato a Parma, non potevamo allenarci, giocare, era tutto fermo. Allora mi sono chiesto: cosa posso fare per la mia comunità qui a Parma? Ho trovato degli articoli che parlavano delle possibili collaborazioni con la Croce Gialla di Parma. L’idea era guidare le ambulanze per spostare i pazienti da un ospedale all’altro quando ci sarebbe stato un letto libero, ma ogni volta che questo succedeva veniva riempito subito da qualcuno che era in sala d’attesa. C’erano code lunghissime. Un mese fa non avrei mai detto che ci saremmo trovati in questa situazione. E’ incredibile. A scuola abbiamo studiato le guerre mondiali, l’Iraq, la Siria, l’Africa… ma questa è di un altro mondo, è una guerra contro un nemico invisibile. Dobbiamo trovare un equilibrio fra gli ospedali, per permettere a dottori e infermieri di lavorare senza stress e senza sovraffolamento”.