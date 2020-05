Emergenza Coronavirus. Dall'America Latina alla Corea del Sud: i bollettini dal mondo

Di seguito alcuni dei bollettini provenienti dal mondo in merito all'emergenza Coronavirus:

Brasile, si registrano 600 decessi in più - Sono 600 i decessi in più registrati in Brasile, la cifra più alta dall'inizio della pandemia. Lo rivela il ministero della Salute, informando che i nuovi contagi sono stati 6.935, per un totale di 114.715. La cifra totale delle vittime accertate è 7.921.

Oltre 15mila morti in America Latina - Oltre 15.000 persone sono morte a causa del coronavirus in America Latina e ai Caraibi: è quanto emerge da un conteggio dell'agenzia di stampa francese Afp basato su dati ufficiali. l totale dei casi supera quota 282.000. Il Paese con il maggior numero di morti è il Brasile, seguito dal Messico con 2.271 decessi e dall'Ecuador con 1.569 morti.

Corea del Sud, solamente due nuovi casi - Per il terzo giorno consecutivo la Corea del Sud non registra casi di trasmissione locale di coronavirus e segnala due nuovi casi "importati". I decessi confermati sono 255. In Corea del Sud sono 9.333 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione.

Russia, 10 mila casi in 24 ore - Per il quarto giorno consecutivo oltre 10 mila nuovi casi da coronavirus in appena 24 ore in Russia dove l'epidemia non si ferma. Il bilancio adesso è di 165.929 contagio ufficiali su scala nazionale; e con 86 nuovi decessi, il numero totale delle vittime è arrivato a 1.537.

In Ucraina altri 13mila casi - Sono 13.184 i casi di Covid-19 registrati in Ucraina dall'inizio dell'epidemia, di cui 487 accertati nelle ultime 24 ore: lo riferisce il ministero della Salute di Kiev, secondo cui il nuovo virus ha provocato la morte di 327 persone, mentre 2.097 pazienti sono guariti. Stando alle autorità sanitarie, nelle ultime 24 ore nella repubblica ex sovietica sono stati condotti 6.303 test con tecnica Pcr. Lo riporta il Kyiv Post.