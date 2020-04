Emergenza Coronavirus, dall'inizio dell'epidemia in Italia hanno perso la vita 125 medici

vedi letture

Dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, in Italia sono morti 125 medici. Lo rende noto la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che sul suo sito riporta anche i nomi dei medici che hanno perso la vita in questa lotta contro il COVID-19. "Nell’elenco - spiega il Presidente Filippo Anelli - si è deciso di includere tutti i medici, pensionati o ancora in attività, perché per noi tutti i medici sono uguali e uguale è il cordoglio per la loro perdita. Alcuni dei medici pensionati, inoltre, erano rimasti o erano stati richiamati in attività; alcuni di loro avevano risposto a una chiamata d’aiuto. Perché non si smette mai di essere medici, lo resta sino in fondo e per tutta la vita".