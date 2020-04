Emergenza Coronavirus. Dall'Irlanda all'Olanda, fino alla Svizzera: i bollettini dal mondo

Di seguito alcuni dei bollettini provenienti dal mondo in merito all'emergenza Coronavirus:

Irlanda, 13.980 i casi e 530 morti - L'Irlanda ha "appiattito con successo la curva" della trasmissione del coronavirus e non prevede più un picco di infezioni. Lo ha dichiarato il direttore sanitario, Tony Holohan. Secondo il medico, l'adesione a livello nazionale al lockdown, in vigore fino al 5 maggio, ha "salvato già centinaia di vite e ricoveri in terapia intensiva". In Irlanda sono stati registrati 530 decessi legati al Covid-19 e 13.980 casi confermati, secondo i dati del dipartimento della Sanità resi noti ieri.

Olanda: oltre 31mila i casi, 3.601 le vittime - In Olanda i casi confermati di coronavirus sono cresciuti di 1.140 in un giorno portando il totale a 31.589. I morti nelle ultime 24 ore sono 142, ora il totale è di 3.601 vittime. Quesi i dati forniti dalle autorità sanitarie.

Svizzera, 27.404 casi e 1.111 morti - In Svizzera i morti per coronavirus hanno raggiunto le 1.111 unità. I casi totali nel paese sono ora 27.404.

India, superati i 14mila casi - I casi di coronavirus in India sono aumentati fino a14.378 e finora nel Paese di registrano 480 morti: lo ha reso noto il ministero della Sanità.

Iran, superati i 5mila morti - In Iran i morti a causa del coronavirus sono 5.031 dall'inizio della pandemia. I casi totali nel paese sono 80.868.

Malesia: 5.305 i casi totali - In Malesia 54 nuovi casi di coronavirus, il totale ora è di 5.305. 2 le vittime nelle ultime 24 ore.

Indonesia: 326 nuovi casi e 15 vittime - In Indonesia sono 325 i nuovi casi, che portano il totale a 6.248. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 15, dall'inizio della pandemia i morti sono 535.