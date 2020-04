Emergenza Coronavirus. Dalla Germania una buona notizia: l'indice R0 è sceso a 0,7

Dalla Germania arriva una notizia importante per quanto riguarda la diffusione del contagio da Covid-19. In particolare nella mattinata di oggi il Robert Koch Institute, istituzione che controlla l’emergenza, ha annunciato come l’indice di contagiosità R0 sia oramai sceso sotto la soglia dell’1. Ciò significa che una persona positiva al Covid-19 potrà infettare meno di un’altra persona, in media. L’indice in Germania al momento è 0,7, anche se la cancelliera Angela Merkel ha messo tutti in guardia per far sì che il valore non torni sopra l’1.