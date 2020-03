Emergenza Coronavirus: dalla Sanremo alle Fiandre. Tutti gli eventi ciclistici cancellati

Una lista lunghissima e in continuo aggiornamento, l'ultima notizia è lo slittamento del Giro d'Italia che non partirà più dall'Ungheria. È quella delle gare ciclistiche che sono stata cancellate a causa della diffusione del Coronavirus in Europa. Dalla Milano-Sanremo fino al Giro delle Fiandre passando per le Strade Bianche, la Tirreno-Adriatico, la Vuelta Catalunya e la Gand-Wevelgem. Queste tutti gli appuntamenti cancellati dal calendario 2020:

- Milano-Sanremo

- Strade Bianche

- Tirreno-Adriatico

- Industria e Artigianato

- Settimana ciclistica Coppi e Bartali

- Popolarissima

- Normandie

- Istrian

- Tour de Bretagne

- CC Cholet

- GP de la Sarthe

- Vuelta Catalunya

- Ronde van Drenthe

- Nokere Koerse

- Bredene

- GP La Panne

- E3 Harelbeke

- Gand-Wevelgem

- Dwars door Vlaanderen (Giro delle Fiandre)