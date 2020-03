Emergenza Coronavirus. Datome: "Piano piano tutti stanno prendendo esempio dall'Italia"

Il cestista del Fenerbahçe e dell'Italia Gigi Datome ha parlato a Sportmediaset di come in Turchia sta vivendo l'emergenza Coronavirus: “Qui la situazione sembra sotto controllo e si spera che rimanga così. All'inizio l'Italia erra vista come un paese non in grado di affrontare l'emergenza, ma poi piano piano tutti in Europa stanno prendendo esempio da noi. - continua Datome parlando della possibile ripresa delle competizione – Per quanto riguarda l'Eurolega si sta prendendo tutto il tempo per capire se ci sono le condizioni per continuare come tutti noi vorremmo, ma prima va tutelata la salute di tutti. Quello che sta succedendo è molto più grande della pallacanestro, torneremo a giocare quando sarà sicuro. Il Preolimpico? Aspettiamo di capire quando sarà rinviato, ovviamente proveremo a qualificarci a Tokyo, ci sono tanti se, bisogna capire se la stagione proseguirà, aspettiamo di sapere, ma certamente le proveremo tutte per qualificarci dopo la grande delusione del 2016".