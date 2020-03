Emergenza Coronavirus, dettagli dal dl: fondi ai lavoratori, stop mutui e cliniche private aperte

Emergono nuovi dettagli a proposito del nuovo decreto legge che il Governo si appresta ad emanare nelle prossime ore. La misura che firmerà Conte infatti, secondo quanto riferito da SkyTG24, prevede uno stop momentaneo al pagamento del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, ma anche lo stanziamento di 5 miliardi per gli ammortizzatori sociali, e una cassa integrazione di 9 settimane garantita ai lavoratori messi in crisi dall'emergenza Coronavirus. Per questi ultimi, soprattutto quelli che partivano già da stipendi piuttosto bassi, è stato previsto un Fondo di ultima istanza. Inoltre nel decreto si troveranno incentivi a coloro che vorranno produrre mascherine, più l'imposizione alle cliniche private di mettersi a disposizione per l'accoglienza di pazienti affetti da Covid-19.