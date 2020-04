Emergenza Coronavirus. Di Maio all'OMS: "Alleanza internazionale per il vaccino contro il Covid"

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, presentando la proposta italiana all’Onu (e dunque all’Oms) per istituire una Grande Alleanza internazionale per il vaccino contro il coronavirus. Secondo quanto riportato da corriere.it Di Maio ha affermato: "Il mondo deve essere unito di fronte a questa sfida e dobbiamo fare in modo che il vaccino, quando arriverà, dovrà essere di tutti, non di pochi".