Emergenza Coronavirus, Di Maio: "Fiducia nei governatori. Italiani responsabili"

vedi letture

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è intervenuto oggi nel corso di ‘Che tempo che fa’ in onda su Rai Due: “Quando abbiamo indetto il lockdown non esisteva un protocollo di lockdown. Noi abbiamo fiducia nei governatori, in chi conosce il proprio territorio. Noi non dobbiamo lavorare solo sull’oggi, ma anche sul domani. Gli italiani sono responsabili perché sanno che se sbaglia uno rischiamo di tornare tutti in lockdown ad agosto”.

Sul turismo: “Domani ho una call con i ministri degli Esteri interessati dall’argomenti dei corridoi turistici. Poi lavoreremo sulla promozione turistica per salvare quello che possiamo salvare dell’estate. Dal punto di vista dell’impegno posso assicurare che ce la metteremo tutta perché il turismo è il 15% del prodotto interno lordo nazionale”.