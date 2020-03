Emergenza Coronavirus, Di Maio: "Fuori dal mondo pensare a un nuovo Governo"

Il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera per affrontare il tema della collaborazione internazionale in questo momento di crisi causata dal Coronavirus: "Al G7 ho detto che bisogna mettere a sistema tutti i dati e coordinare le iniziative per rafforzarle. Noi siamo disponibili a condividere la nostra conoscenza ma devono farlo tutti. La corsa al vaccino, per esempio, non può essere individuale. Questa è una guetta dove tutti combattiamo contro lo stesso nemico. Un nuovo Governo? La strada da seguire è quella dell'unità. Proprio per questo trovo fuori dal mondo che qualcuno si metta a parlare adesso di nuovi governi. Qui bisogna pensare a cose concrete, come gli aiuti a medici e infermieri".