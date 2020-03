Emergenza Coronavirus. Di Maio: "No alle polemiche contro Conte, serve unità"

vedi letture

Intervenuto nel corso di Domenica In, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha voluto chiedere all’Italia di restare unita in questo momento così delicato per il Paese: “Bisogna fermare il contagio il prima possibile - ha esordito -. Credo che siano state ingiuste le polemiche contro Conte in queste ore. Bisogna essere uniti a livello politico e di comunità e società per difendere il bene primario che è la vita".